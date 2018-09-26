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Город
26.09.2018 11:47
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Депутаты возмутились предложением Смольного отдавать ветхие дворцы инвесторам без конкурса. Но проголосовали

Законопроект, по которому крупные инвесторы смогут выкупить у Петербурга ветхие объекты культурного наследия, утвердили на заседании Законодательного собрания в первом чтении 26 сентября. Депутаты подозревают, что чиновники написали документ под конкретного инвестора.

Согласно законопроекту, город передает нуждающиеся в реставрации и сохранении объекты культурного наследия из своей собственности инвесторам без торгов.

Ранее в комитете по инвестициям Смольного заявляли, что действующие правовые механизмы привели к тому, что за последние годы ни одно здание в историческом центре не было предоставлено частному бизнесу для инвестиционной деятельности.

Как пояснил на заседании парламента представитель губернатора Юрий Шестериков, у чиновников уже есть примерный список объектов для продажи без торгов частным инвесторам. Речь идёт о казармах в Кронштадте, зданиях завода «Красный треугольник», особняке Нобеля и других объектах.

В ходе обсуждения парламентарии поинтересовались, есть ли уже конкретные инвесторы, готовые купить эти объекты. Однако Шестериков заявил, что закон ещё не вступил в силу, поэтому оснований обращаться с такими предложениями к бизнесу пока нет.

Кроме того, депутаты возмутились отказом от механизма проведения торгов, подчеркнув, что это расширяет поле для коррупции.

«На каком основании правительство будет делать выбор, кому отдать конкретное здание? Кто первый прибежал, того и тапки? Инвесторы и спонсоры – разные понятия, наши власти все время это забывают. Инвесторы заинтересованы в прибыли, а не в сохранении культурного наследия», – заявил яблочник Борис Вишневский.

Эсер Алексей Ковалев подчеркнул, что инвестор обязан будет провести работы по приспособлению здания под современное использование, а не реконструкцию: «Это он сможет лифт в здании установить, проводку провести, а лепнину на фасаде восстанавливать не будет».

Глава парламентской комиссии по предпринимательству Алексей Макаров заявил, что получил обращение от уполномоченного по защите прав предпринимателей Александра Амбросимова. Тот уверен, что ограничение конкуренции не позволит участвовать в новом механизме малому и среднему бизнесу.

Глава парламентской комиссии по городскому хозяйству единоросс Сергей Никешин заметил, что в документе не прописан случай, когда вместе со зданием бизнесу будет передан земельный участок. «У нас объекты культурного наследия часто находятся в садах, парках и скверах. Не исключено, что инвестор решит построить на этой земле новые объекты. Этот вопрос никак не урегулирован», – сообщил он с трибуны.

Парламентарий заявил, что к законопроекту есть очень много вопросов и непонятно под кого он написан. По предложению Никешина в ЗакСе создадут рабочую группу для корректировки документа.

За документ в итоге проголосовали 40 депутатов, 6 выступили против, 1 воздержался. На поправки выделили месяц.

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