Новые возможности от компании «КВС»

ГК "КВС"

В офисе продаж жилого квартала бизнес-класса «Наутилус» для наших клиентов работает ипотечный консультант.

Клиент может пообщаться со специалистом Отдела продаж, выбрать квартиру, забронировать ее, получить бесплатную консультацию по ипотеке, выбрать наиболее подходящую ипотечную программу, подать документы на одобрение в банк через нашего консультанта.

Новый проект бизнес-класса от компании «КВС» поможет открыть вам секреты успешной и интересной жизни. Вас ждут необычные планировочные решения и богатый выбор типов квартир: с террасами, мансардными окнами, большой кухней-гостиной, с окнами в ванных комнатах, а изюминкой проекта станут квартиры с видом на Матисов канал. На квартиру Вашей мечты в жилом квартале «Наутилус» действуют разнообразные ипотечные программы от ведущих банков страны.

Приглашаем всех к ипотечному консультанту в ЖК Наутилус ежедневно кроме пятницы и субботы (выходные дни). За более точной информацией обращайтесь в Отдел продаж ГК «КВС» по телефонам: (812) 645-5555, 8 800 505-64-55 (Звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/