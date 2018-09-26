Депутаты от КПРФ и ЛДПР предлагают свои поправки в пенсионную реформу. Их отклоняют одну за другой

В Госдуме продолжают рассматривать поправки в пенсионную реформу. Со своими предложениями на пленарном заседании 26 сентября выступают парламентарии от оппозиционных партий, но их идеи отклоняют.

Так, например, коммунист Михаил Щапов предложил исключить из-под действия законопроекта регионы с низкой продолжительностью жизни. По его словам, поправка будет стимулировать регионы более интенсивно решать вопросы здравоохранения и экологии во исполнение майского указа президента. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов указал на то, что комитет против этого. Якобы изменения могут привести к миграции населения ради льгот. Поправка отклонена.

Сергей Натаров от ЛДПР предложил сохранить действующие нормы для бюджетников (учителей, врачей и культработников). Также он вынес на обсуждение доплаты сельчанам. Обе поправки отклонены комитетом.

Соратник Натарова по партии Сергей Иванов предложил отложить пенсионную реформу на 20 лет и сохранить старую схему выхода на пенсию для тех, у кого есть минимум трое детей. Предложения Иванова также отклонили.

Напомним, 26 сентября депутаты рассматривают поправки в пенсионную реформу и сам закон во втором чтении. Они уже приняли предложения президента Владимира Путина. Рядом с Госдумой в это время проходит акция протеста. Депутаты от КПРФ протестуют при помощи футболок в зале заседания.