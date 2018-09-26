Финны проголосуют, в каком времени они хотят жить — зимнем или летнем

Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии 26 сентября запустило опрос населения о зимнем и летнем времени. Все желающие до 12 октября могут на сайте Otakantaa.fi выразить свое мнение, нужно ли Финляндии остаться в зимнем или летнем времени, или в каком-то другом.

Финляндия постоянно двигает стрелки часов дважды в год с 1981 года. Исходя из действующих правил, летнее время начинается в 03:00 в последнее воскресенье марта, когда часы переводят на час вперед. Заканчивается оно в последнее воскресенье октября в 16:00 — тогда часы переводят обратно. Таким образом, в летнем времени Финляндия живёт в течение семи месяцев, в зимнем — в течение пяти.

Решение о прекращении перевода часов было принято на уровне ЕС. Каждое государство — член Евросоюза должно решить на национальном уровне, в каком часовом поясе оно останется.

Последний обязательный переход на летнее время будет осуществлён в воскресенье, 31 марта 2019 года. После этого страны ЕС, желающие постоянно жить в зимнем времени, смогут снова сдвинуть стрелки часов в воскресенье, 27 октября 2019 года. После этой даты изменения будут невозможны.

Отметим, что сейчас московское время совпадает с хельсинкским, с конца октября по конец марта Хельсинки отстаёт от Петербурга на час. Если Финляндия останется в зимнем времени, эта разница сохранится.