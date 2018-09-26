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Общество
26.09.2018 11:16
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Коммунисты протестуют против пенсионной реформы внутри и снаружи здания Госдумы. Поправки все равно принимают

Стихийную акцию организовали КПРФ и «Левый фронт» у здания Госдумы РФ, где 26 сентября депутаты рассматривают поправки в пенсионную реформу и рассматривают закон во втором чтении. Протестующие стоят с плакатами, на которых написаны тезисы «Нет пенсионной реформе Путина и «Единой России», «Повышение пенсионного возраста – это воровство последних лет жизни» и другие. 

В зале заседаний Госдумы тоже идет тихий протест. Депутаты КПРФ пришли на пленарное заседание в майках с символикой партии и знаками, показывающими, что они против поднятия пенсионного возраста хоть до 65, хоть до 63 лет. Для того чтобы их заметили, парламентарии даже попытались взобраться на подлокотники кресел, но спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил их не ломать мебель. Он также возмутился и самим фактом нарушения парламентского дресс-кода.

«На нашу зарплату можно уж купить пиджак и костюм? У нас зарплата с вами гораздо больше, чем у тех, кто нас сюда избирал. Геннадий Андреевич [Зюганов], вы вот золото партии не вернули, теперь ходите в майках? Что скажет избиратель?» – обратился Володин к коммунистам. 

Несмотря на протестные футболки, члены партии КПРФ наравне со всеми проголосовали за поправки Путина к закону о повышении пенсионного возраста. 

 

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