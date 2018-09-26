Открыты продажи квартир в новом корпусе ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

ГК «Эталон»

Стартовали продажи квартир в новом корпусе жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.

В корпусе 7.1 ЖК «Охта Хаус» запроектировано 378 квартир с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Квартирография корпуса представлена однокомнатными, двухкомнатными и трехкомнатными квартирами площадью от 38 до 78 кв. м. Цена на квартиры начинается от 3,2 млн руб.

ЖК «Охта Хаус» возводится по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. В комплексе будет реализована автоматизированная система управления и диспетчеризации здания, позволяющая поддерживать комфортные климатические условия и предупреждать аварийные ситуации. Скоростные бесшумные лифты, собственная диспетчерская служба, удобные колясочные – все эти опции создадут дополнительный комфорт для жителей комплекса.

На территории «Охта Хаус» будут оборудованы детские и спортивные площадки. Живописное окружение проекта – парки, скверы и набережную реки Охты дополнят декоративное озеленение и зоны отдыха, что предоставит будущим жителям возможность для активного досуга и прогулок на свежем воздухе. На первых этажах комплекса расположатся магазины, аптеки, салоны красоты, банки и пекарни. Завершение строительства жилых корпусов запланировано на I квартал 2021 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/