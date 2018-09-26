Автобус попал в ДТП по дороге из Эстонии в Петербург: его разбили обломками два «Опеля»

Три человека попали в реанимацию после ДТП с пассажирским автобусом, ехавшим из Эстонии, на автодороге «Нарва». В автобусе никто не пострадал.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вечером 25 сентября на 132-м километре автодороги «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области 37-летний мужчина на «Опеле Вектре» столкнулся с автобусом и с другим «Опелем» – «Меривой». Сам виновник ДТП и его пассажир, 34-летний мужчина, а также 47-летний водитель «Меривы» получили тяжёлые травмы.

Подробности рассказывает издание «Кингисепп Сегодня». Автобус Ecolines маршрута №960 двигался из Нарвы в Санкт-Петербург. Opel Vectra начал обгонять его и на встречной полосе столкнулся с автомобилем Opel Meriva. От удара «Вектру» отбросило на автобус, и обломками столкнувшихся машин разбило боковое окно автобуса. В «Вектре» ехали два человека, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, в «Мериве» – только водитель. Они были доставлены в реанимацию.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.