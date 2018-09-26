Госдума единогласно приняла поправки Путина к закону о повышении пенсионного возраста

Депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании 26 сентября приняли поправки президента Владимира Путина к законопроекту об изменениях в пенсионном законодательстве. Они проголосовали за единогласно.

Документ предусматривает повышение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет (вместо 63, как предлагалось раньше). Для мужчин порог изменен не был.

После того, как голосование состоялось, спикер ГД Вячеслав Володин обратился к коллегам с вопросом: «Есть же то, что нас объединяет, да, Владимир Вольфович [Жириновский]?»

Напомним, что свои поправки к законопроекту Владимир Путин представил в начале сентября. Сегодня – второе чтение закона о пенсионной реформе.