Госдума единогласно приняла поправки Путина к закону о повышении пенсионного возраста
Депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании 26 сентября приняли поправки президента Владимира Путина к законопроекту об изменениях в пенсионном законодательстве. Они проголосовали за единогласно.
Документ предусматривает повышение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет (вместо 63, как предлагалось раньше). Для мужчин порог изменен не был.
После того, как голосование состоялось, спикер ГД Вячеслав Володин обратился к коллегам с вопросом: «Есть же то, что нас объединяет, да, Владимир Вольфович [Жириновский]?»
Напомним, что свои поправки к законопроекту Владимир Путин представил в начале сентября. Сегодня – второе чтение закона о пенсионной реформе.
Справка:
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о старте пенсионной реформы в день открытия чемпионата мира по футболу 14 июня. Представленный правительством законопроект предполагал повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 19 июня Госдума одобрила законопроект в первом чтении. Пенсионная реформа вызвала резкую критику в обществе и спровоцировала многочисленные акции протеста, а также снизила рейтинг президента РФ Владимира Путина, обещавшего в 2012 году, что, пока он остается главой государства, повышения пенсионного возраста не будет. 29 августа Путин выступил с телеобращением, в котором объявил о некотором смягчении реформы: повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет вместо изначально запланированных 63, на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, для мужчин до 42-х. В своем обращении Путин пообещал «защитить интересы граждан старших возрастов на рынке труда». После этого в законопроект были внесены 200 правок.