«Коммерсантъ»: Компании Дерипаски получат льготы при госзакупках, но всего на год

Государственные льготы при госзакупках предоставят оказавшимся под санкциями компаниям Олега Дерипаски только один год. Соответствующее изменение в документы приказал внести вице-премьер Дмитрий Козак.

Козак распорядился доработать и изменить проект постановления о преференциях при региональных и муниципальных госзакупках попавшим под санкции компаниям Олега Дерипаски, пишет 26 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.

Проект, размещенный на Федеральном портале проектов​ нормативных правовых актов, предполагает, что региональные и муниципальные заказчики при закупках автобусов, грузовиков и дорожно-строительной спецтехники должны принимать заявки только от компаний, подконтрольных Группе ГАЗ и холдингу «Русские машины». Закупать технику можно будет на Ликинском, Павловском и Курганском автобусных заводах и автомобильном заводе «Урал», а также «Тверском экскаваторе», «Челябинских строительно-дорожных машинах», «Брянском арсенале» и Заволжском заводе гусеничных тягачей.

Срок действия преференций в постановлении обозначен не был, но собеседники издания рассказали, что Козак поручил ограничить их 2019 годом.

«Коммерсантъ» пишет, что проблемы возникли также с поддержкой алюминиевого бизнеса Дерипаски. Автопроизводители жаловались Козаку на невозможность исполнения проекта постановления правительства, который подготовил Минпромторг, о расширении использования алюминия в производстве автомобилей. Эту проблему вице-премьер обсудит с представителями автоконцернов 29 сентября в Сочи.

Бизнесмен Олег Дерипаска был внесен в санкционный список США 6 апреля 2018 года. Под ограничительные меры попали и связанные с ним компании. В августе Минпромторг обозначил условия для получения субсидий для автопроизводителей. Среди них было использование российского алюминия для производства кузовов. Ранее Дерипаске предложили кредит в Промсвязьбанке, но бизнесмен назвал условия «грабительскими» и отказался от предложения.