Губернатором Приморья может стать россиянин Стивен Сигал. Он хочет вернуться в край предков
После отмены итогов губернаторских выборов в Приморском крае голливудский актер с российским паспортом решил попробовать свои силы на политической арене.
«По отцовской линии мои предки отсюда [из Приморья]. Я хочу изучать Приморский край, видеть больше. И стать вашим губернатором», – цитирует 26 сентября Стивена Сигала издание «Медуза».
О своих политических амбициях актер заявил на встрече со зрителями на международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», который проходил во Владивостоке. Заявление новоиспеченного гражданина России вызвало овации в зале.
Напомним, что Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году. В августе 2018-го ему предложили должность специального представителя МИД России, а чуть позже он стал предпринимателем.
Справка:
Губернаторские выборы в Приморье закончились скандалом и отменой результатов выборов. Во втором туре кандидат от «Единой России» и действующий врио губернатора Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов избирателей, а его конкурент от КПРФ Андрей Ищенко - 49,6%. При этом Ищенко долгое время лидировал при подсчете голосов, однако при обработке 99% бюллетеней единоросс вырвался вперед. Одновременно результаты почти 13 участков Владивостока оказались не загружены в ГАС «Выборы».
18 сентября итоги голосования на этих участках были отменены, а вслед за ними - и результаты выборов. При этом такое решение не приветствовал не только оппозиционер, но и представитель партии власти. Кандидаты обвинили друг друга в нарушениях, а коммунист даже пошел на голодовку, которую позже прекратил.
Следственный комитет начал свою проверку произошедшего в Приморье. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что ее ведомство постарается сделать все возможное, чтобы повторные губернаторские выборы в Приморском крае прошли без нарушений. При этом она выразила надежду, что ни Тарасенко, ни Ищенко не будут принимать в них участия.