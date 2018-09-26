Губернатором Приморья может стать россиянин Стивен Сигал. Он хочет вернуться в край предков

После отмены итогов губернаторских выборов в Приморском крае голливудский актер с российским паспортом решил попробовать свои силы на политической арене.

«По отцовской линии мои предки отсюда [из Приморья]. Я хочу изучать Приморский край, видеть больше. И стать вашим губернатором», – цитирует 26 сентября Стивена Сигала издание «Медуза».

О своих политических амбициях актер заявил на встрече со зрителями на международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», который проходил во Владивостоке. Заявление новоиспеченного гражданина России вызвало овации в зале.

Напомним, что Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году. В августе 2018-го ему предложили должность специального представителя МИД России, а чуть позже он стал предпринимателем.