СК попросил выпустить из изолятора обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян

Сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца, могут выпустить из-под стражи. Об изменении меры пресечения на более мягкую попросил Следственный комитет.

Об этом 26 сентября сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс». В Басманный суд столицы поступило ходатайство СК о замене ареста на запрет определенных действий до 28 декабря 2018 года. Эта мера похожа на домашний арест, но более мягкая.

Уже известно, что заседание по 17-летней Марии Хачатурян назначено на 27 сентября.

Напомним, резонансное убийство в спальном районе столицы произошло в начале августа. 57-летнего Михаила Хачатуряна зарезали ножом. В совершении преступления признались три дочери убитого: Кристина, Ангелина и Мария. По версии следствия, младшая дочь, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела, а две другие били отца по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика, а затем одна из них выхватила из рук младшей сестры нож и нанесла мужчине удар в область сердца.

В полицию позвонила самая младшая, Мария.

На допросе девушки объяснили расправу тиранией родителя: мужчина много лет издевался над ними, в том числе якобы домогался.

Всех девушек во время пребывания в СИЗО проверили психиатры. Младшую признали невменяемой. Правозащитники не исключают, что девушка находилась в таком состоянии «из-за длительных издевательств отца».

Как рассказывала в СМИ мать девочек, ее супруг выгнал из дома несколько лет назад. Она встречалась с детьми тайком, опасаясь расправы.