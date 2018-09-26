Челябинск утонул в мусоре. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации введен в Челябинске из-за ситуации с вывозом мусора, сообщает городская администрация 26 сентября. Город, как сообщают местные жители, буквально утопает в тоннах бытовых отходов, которыми за две недели оказались завалены улицы и дворы.

По сообщению местных СМИ, такая ситуация сложилась из-за закрытия ближайшей к городу свалки. Компании-подрядчики должны были вывозить мусор на дальние свалки, но сослались на нерентабельность. Чиновники полагают, что таким образом они пытаются повлиять на тарифную политику.

По распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на помощь прибыла резервная техника из других городов региона.

Как утверждают власти, отходы вывозят более 90 специальных машин-мусоровозов, ожидалось прибытие еще десяти. Работы, по словам чиновников, ведутся круглосуточно. Контейнеры меняют на более вместительные.

Местные жители в письмах «Фонтанке» сообщают, что ситуация не улучшается. «Призванные помочь челябинцам мусоровозы просто катаются по городу порожняком, не вывозя мусор на свалки», – пишет местный житель Евгений.

«Ни одна машина с 11 сентября не вывозила мусор из нашего двора (я живу в Калининском районе Челябинска), окна невозможно открыть – вонь невероятная. Какая «круглосуточная работа»? На дорогах города нет ни одного мусоровоза», – возмущается жительница города Дина.

Также в городе параллельно ведется замена мусорных контейнеров на современные, более вместительные.