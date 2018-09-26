Чтобы ездить там, где бензин запрещён: Peugeot представила три гибрида

В преддверии дебюта на приближающемся Парижском автосалоне Peugeot раскрыла карты и обнародовала три своих новых гибрида. Информация о новинках появилась на официальном сайте бренда.

Варианты с комбинированной бензиново-электрической силовой установкой получил кроссовер Peugeot 3008 и новые седан и универсал Peugeot 508 и Peugeot 508 SW. На кроссовер устанавливается полноприводная гибридная трансмиссия Hybrid4, в то время как седан и универсал останутся переднеприводными. Отличаются в обоих случаях и бензиновые двигатели в составе гибридной установки: на кроссовере это будет PureTech 1.6 мощностью 200 л.с., а на седанах — на 20 сил меньше. «Электрическая» часть представляет собой мотор мощностью 110 лошадиных сил — на кроссовере их будет два, а на седане и универсале только один. «Бензин» и «электричество» вместе связывает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач e-EAT8 (Electric Efficient Automatic Transmission), специально предназначенная для работы в составе гибридов, при этом вместо обычного для таких случаем гидротрансформатора плавность перехода с бензина на электричество и обратно обеспечивает многодисковое сцепление «мокрого» типа.

Все три гибрида — так называемого «подключаемого» типа. Это означает, что аккумуляторную батарею машины мощностью 11,8 кв/ч можно подзаряжать от внешних источников — как от обыкновенной розетки, так и на зарядных станциях. В случае движения только на электротяге (так называемый режим ZEV — Zero Emission Vehicle) запас хода составит до 60 км при максимальной скорость 135 км/ч. Для достижения максимальной эффективности использования электротяги в Hybrid и Hybrid4 имеется режим e-Save, позволяющий установить лимит расхода энергии батарей. Это позволяет сохранить необходимый запас хода «на электричестве» в случае, если надо въезжать в зону, где бензиновые двигатели запрещены. А таких зон в ближайшее время будет все больше и больше.

Все три автомобиля станут доступны покупателям с осени следующего года.