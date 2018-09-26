В Петербурге грядет первое осеннее наводнение. Дамбу закрывают, пассажирский лайнер простоит на приколе до утра

Петербургскую дамбу начнут закрывать около одиннадцати часов дня 26 сентября из-за угрозы наводнения. Об этом сообщает Дирекция комплекса защитных сооружений. Из-за преграды лайнер не сможет выйти вовремя из города на Неве, еще одно судно рискует застрять на входе.

Закрытие комплекса защитных сооружений начнется в 11:10. Открыть затворы КЗС планируют в период с 02:00 до 04:00 27 сентября (впрочем, в зависимости от погодных условий время открытия может измениться). Дамба помешает вовремя покинуть Северную столицу норвежскому пассажирскому лайнеру Viking Sun. По расписанию, он должен пройти через дамбу в 18:00 в среду. Заход судна Norwegian Breakaway (ходит под флагом Багамских островов) в 7:00 завтра тоже находится под вопросом.

Сегодня в Петербурге будет ненастно: синоптики обещают дожди, местами переходящие в ливни, усиление порывов юго-западного ветра в прибрежных районах до 23 м/с, повышение уровня воды до опасных значений. По предварительным данным, максимальный подъем уровня воды в акватории Невской губы ожидается в полночь 27 сентября. Он может составить 185-191 сантиметр.

«Сегодня, хоть еще и светит солнце, и тихо, наш регион примет первый осенний штормовой циклон. Уже до обеда пойдет дождь, в отдельных районах он будет сильный, потом юго-западный ветер усилится в порывах до 15-20 м/с. Будет прохладно, сыро и ветрено», – подтверждает грядущую непогоду на своей странице в Facebook главный метеоролог Петербурга Александр Колесов.

По словам синоптика, предстоящей ночью Северную столицу ожидает первое осеннее наводнение.