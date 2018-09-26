СМИ: Берлин и Петербург хотят связать прямым железнодорожным маршрутом через Калининград

Прямое железнодорожное сообщение намерены организовать между Петербургом и Берлином. Об этом заявили в министерстве транспорта ФРГ, пишет 26 сентября RT со ссылкой на «Известия».

По данным издания, для организации маршрута задействуют уже существующие ветки в Польше и Прибалтике. Задействуют также Калининград, что позволит вдвое сократить путь до Петербурга.

«Предполагаем, что из Берлина поезда до Калининграда и Петербурга будут идти через Франкфурт-на-Одере до границы с Польшей и дальше в направлении Варшавы, частично по уже существующему маршруту Варшава — Брест — Минск. Линия — кроме небольших участков в районе Берлина — в последнее время была расширена, теперь скорость движения составов по ней составляет 160 км/ч», — уточнили в министерстве.

В пресс-службе РЖД, как добавляет издание, подтвердили проработку проекта, но затруднились назвать дату реализации.