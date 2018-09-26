Украина получит от США два тридцатилетних корабля. Вручать подарки будут лично Порошенко

Вашингтон подарит Украине два катера USCGC Cushing и USCGC Drummond. Об этом сообщается 26 сентября на сайте береговой охраны США.

Передача построенных тридцать лет назад кораблей пройдет в торжественной обстановке 27 сентября в Балтиморе, штат Мэрилэнд. На церемонию приедет президент Украины Петр Порошенко, добавили в береговой охране.

USCGC Drummond и USCGC Cushing – катера береговой охраны, способные развивать скорость до 56 км/ч. Время автономного плавания — шесть дней. Экипаж состоит из 18 человек. Корабли списали в 2017 году.

В сентябре Украина заявила, что наращивает группировку в Азовском море в связи с «агрессивными действиями России» и для «надежной защиты» украинской береговой линии.