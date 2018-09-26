Музей Пушкина к Международному дню глухих подготовил инклюзивную программу для детей

Всероссийский музей А.С. Пушкина на Фонтанке к Международному дню глухих (International Deaf Day), который ежегодно отмечают в последнее воскресенье сентября, подготовил специальную программу для детей с инвалидностью по слуху и детей без инвалидности.

Маленькие гости смогут увидеть два спектакля. 29 сентября покажут «Слон Хортон ждёт птенца». Это веселая, волшебная музыкальная история, поставленная по одноименному произведению Доктора Сьюза. История о верности и любви, которая рассказывает о большом и теплом сердце слона Хортона.

Второй спектакль «Простые правила» пройдет 30 сентября. Как рассказали в музее, это будет абсолютная новая форма постановки, где все оживает: куклы-марионетки, таксист, регулировщик. Главная героиня спектакля – жительница леса Леснушка – идет в школу и попадает в оживленный город, где сталкивается с совершенно неизвестными странными предметами и правилами. В этом спектакле актеры в игровой форме познакомят маленьких зрителей с правилами поведения в городе, среди машин и светофоров.

Вход на спектакли свободный, но, поскольку количество мест ограничено, то необходимо предварительно зарегистрироваться. Это можно сделать по телефону (812) 493-45-49 или по электронной почте interactive@museumpushkin.ru.