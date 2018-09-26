Гражданин Нидерландов в Петербурге попросил полицию успокоить экс-подругу. Та шантажирует сливом интимных материалов

Москвичка решила заработать на интимных фото и видео своего бывшего возлюбленного нидерландца, коммерческого директора крупной торговой сети, который ныне живет в Петербурге. Однако гражданин Евросоюза оказался не так прост и подал заявление в полицию.

Как стало известно «Фонтанке», 57-летний коммерческий директор по закупкам одного из крупнейших ретейлеров обратился в полицию 25 сентября с просьбой приструнить бывшую подругу, которая младше его на 16 лет. С февраля она угрожала своему экс-возлюбленному, что распространит все то неприличное, что они наснимали за период их отношений с 2015 года. За душевный покой заявителя москвичка просила перечислить ей энную сумму. Какую – не сообщается. Теперь расчетливой женщине придется объясняться с правоохранительными органами.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России, по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела