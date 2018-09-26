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26.09.2018 09:10
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За восемь пуль в депутата-единоросса в Петербурге арестован Апти из Чечни

Калининский районный суд Петербурга арестовал подозреваемого в покушении на депутата муниципального образования «Финляндский округ» Бахтияра Адхамова. Два с половиной года назад неизвестный выпустил в депутата обойму из пистолета Макарова, а на днях оперативники его привезли с Северного Кавказа. На мере пресечения его защищали три адвоката, но интрига, конечно, не в исполнителе.

По информации «Фонтанки», 24 сентября сотрудники «убойного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД привезли из Ингушетии в Петербург 32-летнего уроженца Чеченской Республики Апти Муртазаева. 25 сентября Следственный комитет Калининского района вышел в суд с ходатайством о его аресте, а судья поместил подозреваемого в Кресты-2 до 10 октября этого года. По данным нашего издания, ему предъявили покушение на убийство, совершенное вечером 31 марта 2016 года возле 54-ой поликлиники на улице Васенко. В тот день неизвестный выстрелил восемь раз из пистолета Макарова в уролога Бахтияра Адхамова.

Несмотря на то, что пять пуль попали в жертву, исполнитель еще и ударил его ножом. Заметим, что на тот момент и до настоящего времени Адхамов является депутатом от «Единой России» муниципального образования «Финляндский округ». Когда после того события «Фонтанка» описывала ситуацию, то его коллеги по партии уверяли, что покушение не может быть связано с политикой. Сегодня это подтверждается версией Следственного комитета, где нашему журналисту так прокомментировали: «можете написать, что преступление произошло из-за имущества потерпевшего». Действительно, Бахтияр Адхамов небедный человек.

Что касается арестованного, то, несмотря на то, что «Фонтанка» не видит у него активов или бизнеса, у него тоже имеются неплохие связи в городе. Так, например, в Калининском суде на избрании меры пресечения присутствовали три его адвоката. Все они также уроженцы Северного Кавказа, а двое из них ранее работали в правоохранительных органах Петербурга.

Тем не менее ведущим это дело сотрудникам понятно, что Муртазаев не первое лицо в этой истории, а заказчик внимательно наблюдает за развитием событий.


© Фонтанка.Ру

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