Российские военные опробовали в Абхазии «кочующие миномёты». Учебных врагов искали со «Стрельцом» и «Зоопарком»

Подразделения артиллерии российской военной базы в Абхазии в рамках тактических учений впервые применили «кочующие минометы» для отражения атаки превосходящих сил противника. Об этом 26 сентября рассказал начальник пресс-службы российского Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

«Минометы, установленные в кузове автомобилей КамАЗ, стали использоваться в ходе боевой подготовки подразделений военного округа с середины августа», — цитирует Астафьвеа РБК со ссылкой на РИА Новости.

По словам Астафьева, данный тип вооружения позволяет артиллерийским расчетам производить максимально быструю смену позиций. Он отметил, что во время учений поиск целей условного противника велся с применением комплексов разведки, управления и связи «Стрелец», а также комплексов артиллерийской разведки «Зоопарк» и беспилотной авиации.

Всего, как сообщил глава пресс-службы ЮВО, в учениях принимают участие более 1,5 тыс. военных. Кроме того, задействованы более 400 единиц военной техники, включая бронетранспортеры БТР-82АМ и танки Т-72Б3.

22 сентября Вадим Астафьев сообщил, что ударная ​группа кораблей Военно-морского флота России провела боевые стрельбы в Каспийском море в рамках проверки боеготовности. По его словам, ракетный корабль «Дагестан» и малый ракетный корабль «Углич» отбили атаку ракетами со стороны флота условного противника. После этого они запустили крылатые ракеты «Калибр» и уничтожили высокоточное вооружение противника.