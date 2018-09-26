«Единая Россия» устроила разбор полётов по итогам региональных выборов. Решили «не играть в поддавки» с оппозицией

Руководство партии «Единая Россия» пообщалось с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко. На встрече прозвучало указание «не играть в поддавки с оппозицией», пишет 26 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на участников мероприятия.

Издание не уточняет автора высказывания и реакцию Кириенко, но известно, что тезис прозвучал в контексте планов проанализировать работу губернаторов и отказа от практики сдачи округов оппозиции.

Говоря о причинах поражения кандидатов от партии власти во вторых турах региональных выборов, участники встречи отметили «усталость от конкретных людей, неправильное преломление их негативных сторон, а также непогашенные внутриэлитные конфликты», рассказал один из собеседников издания. Негативный фон кампании определила пенсионная реформа.

Ранее «Ведомости» узнали о планах Кремля наказать партии ЛДПР и КПРФ за нарушение правил политической игры и недоговороспособность. Собеседник, близкий к администрации президента, рассказал газете, что партии по сути превратились в несистемную оппозицию. В качестве ответной меры на самовольные действия, по его словам, может стать отказ в помощи этим двум партиям в прохождении муниципального фильтра в будущем, а также отказ от согласования регионов.

Кандидаты от ЛДПР с большим преимуществом победили на губернаторских выборах в Хабаровском крае и Владимирской области. Кандидат от КПРФ успешно выиграл первый тур выборов в Хакасии, что вынудило действующнго главу региона заранее отказаться от второго тура. В Приморье борьба кандидатов от «Единой России» и КПРФ привела к многочисленным нарушениям и отмене результатов второго тура.