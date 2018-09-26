Порошенко случайно попал в переговорную комнату российской делегации в ООН. Уходя, не удержался от колкости

Президент Украины Петр Порошенко на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке ошибся дверью и очутился в переговорной комнате российской делегации вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Удаляясь, Порошенко не удержался от колкой реплики, сообщает 26 сентября РБК.

Украинский лидер осматривался в комнате около 15 секунд, после чего понял свою ошибку и направился к выходу. Один из журналистов успел задать ему вопрос о миротворцах в Донбассе.

Порошенко не удостоил корреспондента ответом и бросил: «никаких ответов российским СМИ, вы — фейкньюс». В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что видимо украинский лидер перепутал переговорную комнату с туалетом.

17 сентября Порошенко подписал указ, прекращающий действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией и направил ноту министерству иностранных дел РФ. Российский МИД подтвердил получение ноты и назвал ее продолжением процесса зачистки всей договорно-правовой базы м​ежду Москвой и Киевом.