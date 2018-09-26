Лавров в ООН признал необходимость изменений в системе миротворчества

Изменения в системе миротворчества ООН объективно назрели, но основополагающие принципы должны оставаться неизменными. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании высокого уровня по миротворчеству в рамках Генассамблеи ООН. Выступление министра публикует сайт МИД РФ.

"Россия поддерживает стремление генерального секретаря совершенствовать миротворческую деятельность организации. Некоторые изменения объективно назрели, при этом, конечно же, базовые принципы миротворчества должны оставаться незыблемыми", – сказал он.

Как подчеркнул министр, "увлечение силовыми мандатами – это не панацея".

Мандаты миротворцев должны быть четкими и реалистичными, отметил глава МИД РФ. "Важно учитывать как мнение принимающих государств, так и стран – поставщиков контингентов, налаживать с ними уважительный диалог", – добавил он.

Лавров заявил, что ключевая роль при определении миротворческой деятельности должна оставаться за Совбезом и Генассамблеей ООН.

Лавров заявил, что Россия не возражает против консенсуса по принятию Декларации "О совместных обязательствах в области миротворчества", несмотря на имеющиеся недостатки документа.

"Заложенные в документ принципы в целом задают правильный вектор развитию миротворческой деятельности, – сказал министр. – Однако с некоторыми положениями мы согласиться не можем. Во-первых, это акцент на сотрудничество с гражданским обществом и НПО в ущерб взаимодействию с принимающими правительствами".

"Во-вторых, стремление поставить в центр мандатов второстепенные и не свойственные миротворчеству задачи, в том числе в области прав человека, – продолжил он. – Для этой тематики есть профильные органы ООН, и, наверное, не следует вторгаться в их компетенцию. В-третьих, и особенно с учетом упомянутых выше двух замечаний, тревожит, что авторы проекта Декларации рассматривают силовые действия в качестве какого-то чудодейственного средства в решении миротворческих задач".

Кроме того, Лавров посоветовал также "не выпячивать в документе "особое значение" отдельных региональных организаций с неоднозначным миротворческим опытом".

Министр добавил, что ОДКБ готова развивать контакты в сфере миротворчества с ООН.

"Мы готовы развивать контакты в сфере миротворчества между ООН и Организацией Договора о коллективной безопасности", – сказал он.