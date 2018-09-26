Авария на ралли Санкт-Петербурга оказалась смертельной. В больнице скончался пилот экипажа

Медикам не удалось спасти жизнь участнику ралли Санкт-Петербурга Александру Соловьеву. Пилот экипажа №28, который разбился на спецучастке «Шалаш», скончался в больнице вечером 25 сентября. Об этом «Фонтанке» сообщила руководитель Федерации Автоспорта города и Ленобласти Ольга Сивачева.

Вместе с Александром Соловьевым в 40-ю больницу Сестрорецка доставили штурмана Александру Крылову. Сейчас она находится в реанимации.

Пресс-секретарь медицинского учреждения Дмитрий Вологжанин отказался предоставлять информацию «Фонтанке» о состоянии Крыловой. Не смог он подтвердить и смерть Соловьева.

Авария произошла вечером 21 сентября. На скоростном участке в Курортном районе автомобиль «Ситроен» под управлением Соловьева вылетел с трассы и врезался в дерево.

По словам читателей «Фонтанки», спецучасток «Шалаш» был проложен по обычной велосипедной дорожке, ширина которой непривычно узка для автомобилей.

«Мы постоянно гуляем с женой по этой дорожке, – говорит читатель Денис. – Вдоль нее растут деревья. В день ралли тоже там были, и смотря на размеченный участок, думали, как бы кто не убился. Прокладывать трассу по той местности – безрассудство».

Ралли «Санкт-Петербург – 2018» является этапом Кубка России. Трасса разделена на три секции, общая ее протяженность 373 километра, 85 из них – скоростные участки.