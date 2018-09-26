Госсекретарь Помпео: США не позволят Ирану блокировать Ормузский пролив

Соединенные Штаты не позволят Ирану блокировать Ормузский пролив и считают, что Тегеран не может претендовать на эксклюзивные права на это водное пространство. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"На сегодняшний день иранские корабли притесняют [корабли других стран] в международных водах на основаниях, нарушающих международное право", – сказал Помпео, сообщает ТАСС.

"Если иранский режим считает, что Ормузский пролив целиком принадлежит им, то они могут поставить свой последний риал на то, что США никогда этого не допустят", – заявил глава Госдепа.

Накануне президент Ирана Хасан Роухани в интервью американскому телеканалу NBC не исключил, что Тегеран может перекрыть Ормузский пролив, если США продолжат санкционную политику в отношении его страны. Отвечая на вопрос ведущего, реализует ли Иран свои угрозы перекрыть Ормузский пролив для нефтяных перевозок, Роухани не стал исключать такую возможность.

Вооруженные силы Ирана 21 сентября начали военные учения в районе Ормузского пролива, через который проходит большая часть нефтяных перевозок стран Персидского залива. По информации агентства IRNA, район проведения учений включает Персидский и Оманский заливы, маневры приурочены к неделе Священной обороны, которая проходит в Иране с 21 по 27 сентября.

Иран неоднократно угрожал перекрыть Ормузский пролив в случае угрозы национальным интересам Тегерана. В частности, Корпус "стражей исламской революции" (элитные подразделения ВС Ирана) в начале июля сообщил о готовности перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти в другие страны в том случае, если США продолжат применять санкции в отношении Ирана.