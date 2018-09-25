Фабрика мороженного заплатит миллион за упаковку с героями "Простоквашино"

Арбитражный суд Москвы признал незаконным изображение героев мультфильма «Простоквашино» на упаковке производителя мороженого «Альтервест». Об этом 25 сентября пишет «Коммерсант» со ссылкой на РИА Новости.

«Альтервест» выпускал мороженое с героями мультфильма на упаковке в течение нескольких лет, теперь компанию обязали выплатить миллион рублей за незаконное использование изображения.

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» совместно с компанией «Платформа» создал фирму «13-й персонаж», которая займется защитой брендов киностудии.

Создатель «Простоквашино» Эдуард Успенский умер после продолжительной болезни 14 августа. «Фонтанка» побывала в населённом пункте, ставшем прообразом знаменитой деревни.