Минобороны России опубликовало видео удара новейших ракет по кораблям

Министерство обороны России 25 сентября опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись учений Тихоокеанского флота, на котором показаны удары новейших авиационных управляемых противокорабельных ракет Х-35У по морским целям.

Демонстрируется, как они настигают группу кораблей, после удара на морских мишенях происходит пожар и они начинают тонуть.

В министерстве отметили, что учебные пуски ракет выполнили истребители-бомбардировщики Су-34 на морском полигоне. Стрельба велась как одиночно, так и залпом по различным траекториям полета. Сообщается, что всего истребители выполнили восемь пусков. Дальность пуска Х-35У составляет 250 километров, она предназначена для поражения надводных целей разных классов без входа носителей в саму зону огневого воздействия средств ПВО.