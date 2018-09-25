Минфин прогнозирует профицит федерального бюджета в 2019 году в 1,93 трлн рублей

Министерство финансов России прогнозирует профицит федерального бюджета в 2019 году на уровне 1,93 трлн рублей, следует из проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», опубликованного на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета составляет 19,96 трлн рублей, в том числе прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов — 3,369 трлн рублей. Прогнозируемый общий объем расходов в 2019 году составит 18,03 трлн рублей.

Минфин также прогнозирует, что профицит федерального бюджета в 2020 году составит 1,22 трлн рублей, а в 2021 году — 951 млрд рублей.