Челябинск завалило мусором. В городе ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Челябинске из-за проблем с вывозом мусора. Об этом сообщается на сайте администрации 25 сентября.

Более 90 специальных машин-мусоровозов задействованы в уборке города. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

«Сегодня мы можем говорить о том, что в городе достаточно техники для поддержания опережающих темпов вывоза и уборки. Ситуация значительно улучшилась в Тракторозаводском и Металлургическом районах, но самым проблемным остается Калининский. В среду и четверг основные силы будут брошены именно на северо-западную часть города», — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Ранее ситуацию исследовала прокуратура. Ведомство насчитало 334 площадки, откуда не вывозились отходы. Компания «Горэкоцентр плюс» с 18 сентября в одностороннем порядке перестала вывозить мусор из города, с 20 сентября к ней присоединилась фирма «ГорЭкоЦентр».

Ранее стало известно, что городская свалка прекратила принимать отходы 11 сентября. Компании должны были вывозить мусор на новые полигоны в Полетаево и Урефты. Однако не стали этого делать. По мнению чиновников, таким образом фирмы пытались повлиять на тарифную политику.