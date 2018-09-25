Макрон призвал Трампа не ограничивать экспорт нефти из Ирана. "Она и так дорогая"

Президент США Дональд Трамп должен понять, что лишение Ирана возможности экспортировать нефть негативно повлияет на цену топливного сырья. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Нью-Йорке после своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН 25 сентября.

"Меня заинтересовали размышления президента Трампа относительно увеличения цены на нефть. Я думаю, что если он разовьет свою мысль до конца, то увидит, что для [снижения] цены на нефть было бы хорошо, чтобы Иран мог ее продавать", – сказал Макрон. "Это было бы хорошо для мира и для цены на нефть", – добавил он.

При этом президент Франции заметил, что "в вопросе о ценах на нефть всегда присутствует политика". "Но было бы лучше, если бы преобладала экономика", – считает Макрон, его цитирует ТАСС.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) – сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций. Трамп сегодня пообещал их ввести в начале ноября.