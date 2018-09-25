Рухани предложил Трампу возобновить диалог в ООН

Президент Ирана Хасан Рухани, выступая на Генассамблее ООН 25 сентября, призвал США начать диалог на "нейтральной территории" Организации объединенных наций.

"Нет необходимости ждать следующей возможности. Обе стороны могут выслушать друг друга прямо здесь, на этой Ассамблее. Я начинаю диалог прямо здесь", – заявил иранский президент, его слова приводит "Интерфакс".

"Наша позиция ясна: обязательства в обмен на обязательства. Нарушения в обмен на нарушения. Угрозы в ответ на угрозы и шаги навстречу в ответ на шаги навстречу", – отметил он.

"ООН не является частью администрации США. Диалог может возобновиться на этой Ассамблее с той самой точки и тем самым человеком, который в свое время покинул стол переговоров", – подчеркнул Рухани, имея в виду выход США из атомной сделки с Тегераном в мае 2018 года.

"Диалог должен начаться с прекращения угроз и санкций, которые нарушают принципы этики и международного законодательства", – считает он.

Рухани раскритиковал Вашингтон за односторонний выход из Совместного всеобъемлющего плана действий, заявив, что США стремятся ослабить международные организации. "Таким образом, оно нарушает государственные обязательства, взятые его предшественником. На каком основании мы можем вступить в соглашение, которое ведет себя подобным образом", – сказал иранский лидер.

8 мая Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

Первый блок ограничительных мер против Ирана, касающийся иранского автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами, был восстановлен в начале августа.

Второй блок антииранских санкций будет касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана. Трамп заявил, что он начнет действовать 5 ноября.