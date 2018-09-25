РЖД лишили двух миллионов. В Петербурге возбудили два уголовных дела

Два уголовных дела возбудили в Петербурге по факту хищения двух миллионов рублей у РЖД. Деньги выделялись на ремонт шпал, но оказалось, что работы можно выполнить «своими силами», а сумму поделить.

Как рассказали в Северо-Западном управлении СК на транспорте 25 сентября, по версии следствия, в 2013 году РЖД заключило договор с компанией «СТР». Контракт предусматривал работы по закреплению пути и замене дефектных элементов на железобетонных шпалах на участке Октябрьской железной дороги. За работы РЖД заплатило 2,2 млн рублей.

Главный инженер «СТР» предложил начальнику Великолукской дистанции пути взятку за подписание акта сдачи-приемки, при условии, что работы производиться не будут.

«В результате начальник Великолукской дистанции пути незаконно привлек к выполнению работ сотрудников пути, которые выполнили требуемые работы, получив взятку в крупном размере в сумме 835 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

Начальнику Великолукской дистанции пути предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере, его партнёру по сделке — в мошенничестве. Оба отправлены Калининским районным судом Петербурга под домашний арест.