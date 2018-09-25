Крымчанину во Львове подкинули гранату в автомобиль

Во Львове житель Крыма нашел в своем легковом автомобиле гранату. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синформацию ГУ Нацполиции во Львовской области Украины.

Уточняется, что это произошло 25 сентября около 12:30. В полицию поступило сообщение о том, что на улице Трилевского мужчина нашел в собственном автомобиле предмет, похожий на гранату.

"На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники и следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что в автомобиле "Форд Мондео", который принадлежит 44-летнему жителю АР Крым, разбитое правое боковое окно, а в салоне находится предмет, похожий на гранату Ф 1. Боеприпас правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование", – проинформировали в Нацполиции.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к происшествию, а также выясняют все обстоятельства. По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до семи лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Напомним, что Крым и Севастополь вошли в состав РФ 18 марта 2014 года после проведения референдума, на котором более 90% жителей полуострова поддержали такое решение. Власти Украины считают Крым "оккупированной РФ территорией".