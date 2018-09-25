Банк "Югра" признан банкротом

Србитражный суд Москвы 25 сентября по заявлению ЦБ РФ признал несостоятельным (банкротом) банк "Югра".

Суд открыл конкурсное производство в отношении должника сроком на один год и утвердил конкурсным управляющим госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), передает "Интерфакс".

Суд отклонил ходатайства представителя учредителей банка о проведении экспертизы для определения рыночной стоимости активов банка по состоянию на дату отзыва лицензии, а также об истребовании у ЦБ РФ и временной администрации некоторых документов.

Ранее сообщалось, что на 28 июля 2017 года "дыра" в капитале "Югры" оценивалась в 2 млрд рублей, на 8 сентября – в 86,1 млрд рублей. Тогда отрицательная разница между активами и обязательствами выросла из-за переоценки кредитного портфеля, который сократился на 140,7 млрд рублей – до 21,6 млрд рублей.

ЦБ с 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов в банк "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов (что является страховым случаем). Лицензию у "Югры" ЦБ отозвал с 28 июля 2017 года.

Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам около 173 млрд рублей.