RBI поставила на паузу снос Левашовского хлебозавода

Группа RBI приостановила работы по демонтажу комплекса Левашовского завода в Петербурге. Строительная компания подождет решения Смольного относительно части комплекса, в которой градозащитники усмотрели признаки объекта культурного наследия. Об этом «Фонтанке» 25 сентября рассказали в пресс-службе застройщика.

По закону на рассмотрение заявления комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников отводится 90 дней. В КГИОП пообещали изучить обращение международной организации в ускоренном режиме. Официально комитет в RBI не обращался – договоренность носит устный характер.

В настоящее время статус объекта культурного наследия имеет лишь само здание завода. В начале сентября в КГИОП поступило заявление международной организации DOCOMOMO, занимающейся изучением и защитой архитектурного наследия модернизма. Градозащитники сообщили о выявлении части постройки хлебозавода, имеющего признаки объекта культурного наследия.

25 сентября активисты зафиксировали, что на территории завода начаты работы. Застройщик к тому моменту получил все необходимые разрешения. Проект реконструкции Левашовского хлебозавода, одобренный городскими властями, предполагает снос поздних пристроек и сооружений, не имеющих исторической ценности. Застройщик успел приступить к вывозу имущества арендаторов, разборке временных сооружений и частичной разборке конструкций существующих зданий, не входящих в границы объекта культурного наследия.

Летом группа RBI известила о получении разрешения на строительство возле хлебозавода на Барочной улице жилого комплекса на 199 квартир. Проект предусматривает возведение нескольких домов высотностью от 4 до 11 этажей и подземного паркинга на 264 машиноместа.

Осенью Смольный выдал разрешение на реконструкцию Левашовского, где будет организовано культурно-выставочное пространство. Там, в том числе, должна разместиться просветительская организация «Дом культуры Льва Лурье».

RBI планирует вложить в редевелопмент территории порядка 3,5 млрд рублей. Из этих денег на реконструкцию здания хлебозавода группа собирается потратить более миллиарда рублей.

Ранее глава RBI Эдуард Тиктинский в интервью «Фонтанке» рассказал , что проект в рамках открытого диалога реконструкции проходил долгое согласование с деятелями культуры и представителями властей и градозащитниками.