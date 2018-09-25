Миллион за фастфуд. Сбербанк рассказал, как россияне кутят за границей

Летом 2018 года россияне потратили на зарубежные поездки 141,23 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании Сбербанка, опубликованном 25 сентября. По подсчету кредитной организации, проанализировавшей расходы своих клиентов, в среднем зарубежный отдых обходится в 67 тысяч рублей за поездку, без учета авиабилетов.

Примерно четверть трат (34,7 млрд рублей) пришлась на операции по снятию наличных. Примерно половина оставшейся суммы (около 50 млрд рублей) ушла на оплату проживания. В магазинах одежды россияне оставили 14% своих расходов, примерно по 6% – в ресторанах и супермаркетах.

Самыми щедрыми туристами были москвичи, потратившие за границей почти 28 млрд рублей. На втором месте, но со значительным отрывом, жители Петербурга – 6,63 млрд рублей.

Самая дорогая зарубежная покупка с использованием карты Сбербанка — на 7,3 млн рублей — была сделана в торговом центре на Гавайях. Во Франции клиент кредитной организации заплатил за ужин 3,1 млн рублей.

При этом лидером по средним тратам за одну поездку стало Княжество Монако. Так, некий москвич оставил в одном из заведений фастфуда этой страны 895 тысяч рублей. 39-летний житель Санкт-Петербурга потратил 33,3 млн рублей за один вечер в казино Монте-Карло.