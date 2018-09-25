В Пулково становится тесновато: петербургский аэропорт готовится к расширению

Ощутимый рост пассажиропотока заставил и чиновников, и оператора аэропорта серьезно задуматься об увеличении площадей. Конечная цель — комфортное обслуживание 35 млн пассажиров в год. План расширения будет обновлен и утвержден в городском правительстве до конца марта 2019 года.

фото:Александр Ткачев/ "Уральские авиалинии"

Новости о том, что пассажиропоток Пулково растет в 2018 году, появляются раз в месяц, и началось это еще до чемпионата мира по футболу. В последнем сообщении компания «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), обслуживающая аэропорт, заявила об увеличении количества пассажиров на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по август 2018 года в Пулково побывало 12,2 млн человек. Если такие темпы роста сохранятся до конца года, то аэропорт максимально приблизится или даже пробьет планку своей пропускной способности (18 млн человек ежегодно).

Соглашение о государственно-частном партнерстве, на основе которого аэровокзал построила и теперь эксплуатирует ВВСС, с самого начала предполагало строительство нескольких очередей Пулково. Сейчас этот процесс активизировался: приступили к разработке обновленного мастер-плана развития аэропорта, который в том числе будет предусматривать вторую очередь строительства.

Предполагается, что документ будет представлен городскому правительству и рассмотрен до конца первого квартала 2019 года. До утверждения плана о конкретных изменениях в ВВСС говорить отказались, но уже сейчас известно, что рассматривается увеличение площади всего аэровокзального комплекса, будут построены новые производственные аэродромные объекты и скоростные рулежные дорожки (часть лётного поля аэродрома, предусмотренная для руления и буксировки воздушных судов). Предполагается и создание новых мест для стоянок самолетов, а также развитие транспортного сообщения с городом.

Сигнальной ракетой для концессионера стало приближение пассажиропотока Пулково к ранее заявленному пределу пропускной способности – 18 млн человек в год. Компания уже занимается расширением так называемых «узких мест» в Пулково, но за счет оптимизации внутренней работы и локальных изменений увеличить этот показатель можно лишь до 23 млн человек в год, в то время как по условиям соглашения он должен составить 35 млн.

Дело не только в количестве прошедших через аэропорт, но и в качестве их пути. Как объясняют в комитете Смольного по инвестициям, работа по расширению Пулково привязана к достижению определённых показателей загруженности его инфраструктуры, – количество пассажиров и время их пребывания в досмотровой и багажных зонах, туалетах, залах ожидания и т.д..

«Обязанность по расширению аэропорта привязана именно к качеству обслуживания, а не к числу пассажиров, что позволяет оптимизировать имеющуюся инфраструктуру для улучшения качества предоставляемых услуг. Однако при необходимости будут созданы новые объекты», – поясняют в комитете.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту, по итогам 2018 года ожидается, что пассажирооборот будет рекордным для Пулково, но это не значит, что аэропорт к концу года достигнет предела пропускной способности. Более того, в комитете не прогнозируют превышения предельных показателей пассажиропотока в ближайший год. Притом что уже в прошлом году аэропорт был близок к своему пределу и установил абсолютный рекорд: за 365 дней Пулково обслужил 16,1 млн человек.

Одной из причин, по которой выросла посещаемость петербургского аэропорта в 2018 году, чиновники называют прошедший чемпионат мира, несмотря на то, что темпы роста пассажиропотока в это время были привычными и составили 11% относительно показателей прошлого года. В компании «Сигни Групп», создавшей проект Пулково, добавляют, что популярность также могла вырасти из-за расположения Петербурга, который является местом пересечения путей транспорта из Европы, стран Балтики, Сибири и Москвы, а также развитием авиаотрасли в нашей стране как таковой – с появлением лоукостеров открылись новые возможности путешествовать.

«Городу необходимо иметь современный аэропорт, который будет соответствовать высочайшим международным стандартам. На мой взгляд, наш международный терминал приближается к таковым. Сейчас пассажиропоток вплотную подобрался к критическому уровню, и я вижу два направления для расширения Пулково. Во-первых, у нас не хватает посадочных полос. Чем чаще самолеты взлетают и садятся в действующих условиях, тем выше риски происшествий. Если мы хотим их минимизировать, то нужно большее количество посадочных полос, причем максимально современных и технологически оснащенных. Во-вторых, нужно улучшать качество сервиса. Например, в Пулково оставляет желать лучшего скорость обработки багажа. Нужно поработать с логистикой, а также добавить новых площадей, потому что в периоды пиковой нагрузки не всегда хватает для комфортного размещения большого количества пассажиров», – считает генеральный директор СРО «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов.

До недавнего времени ВВСС справлялась со своей обязанностью по увеличению пропускной способности без масштабных пристроек. В 2018 году была расширена зона входного досмотра в зале вылета (и пропускная способность линии возросла почти на треть — с 2 800 до 3 600 человек в час), зона платной парковки непосредственно у аэропорта, а также построен бесплатный паркинг на подъезде к нему. Самой масштабной мерой стала реконструкция перрона №3 стоимостью 1,85 млрд рублей, которая не обошлась без небольшого информационного казуса: главгосэкспертиза отрапортовала о выдаче положительного заключения по проекту уже после его реализации.

«Старт работ по второй очереди изначально был запланирован на 2016-2017 годы. Однако срок реализации был отложен в связи с сокращением объема пассажирских авиаперевозок в России в 2015-2016 годах, и как следствие – наличием запаса пропускной способности мощностей, созданных в период первой очереди. Падение объема перевозок в тот период было обусловлено рядом факторов, среди них – резкое снижение курса рубля по отношению к иностранным валютам и как следствие – удорожание поездок за рубеж для россиян, федеральные ограничения на полеты по нескольким международным направлениям (Египет, Турция, Украина), уход одной из крупнейших российских авиакомпаний «Трансаэро». В результате рынок пережил значительные изменения, произошла смена структуры пассажиропотока: снижение доли международного трафика и переориентация спроса на внутренние перевозки», – рассказывают в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Все это привело к смещению сроков реконструкции Пулково и необходимости пересмотра дальнейших планов развития аэропорта. В настоящее время пассажиропоток вновь начал расти – уже опережающими темпами.