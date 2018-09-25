Трамп и Эрдоган все-таки встретились на Генассамблее ООН

Президент Турции Тайип Эрдоган провел короткую встречу "на ногах" со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН, сообщают в твиттере её свидетели.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RT_Erdogan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitapları öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. pic.twitter.com/nM2BBfYnDM — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 25 сентября 2018 г.

Президенты и их супруги пожали друг другу руки и немного побеседовали. Другие детали встречи не приводятся.

Ранее сообщалось о том, что президент Турции во время визита в США на Генассамблею ООН не намерен встречаться с североамериканским лидером.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.