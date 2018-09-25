«Фонтанка» за 60 секунд — 25 сентября

Политолог Глеб Павловский считает, что новых губернаторов-«жириновцев» ждет тернистый путь Дональда Трампа.

А политолог Александр Кынев объясняет, что делать, чтобы не получилось «как в Приморье», в 2019 году. Когда в Петербурге, кстати, будут губернаторские выборы.

Петербургскую дамбу решили застраховать. Непонятно, что пугает сильнее — риски, при которых страховка должна сработать, или стоимость этой услуги.

Экс-депутата петербургского парламента Светлану Нестерову посадили на пять лет за пятимиллионную взятку. Прокурор просил десять.

Невский районный суд закрыл от журналистов рассмотрение дела о пытках. Родственники фигурантов аплодировали стоя.

А в Пушкинском суде выяснилось, сколько стоит переночевать в покоях императрицы. Всего-то 79 тысяч 347 рублей. И это в дни чемпионата мира по футболу, представляете?

«Никитинскую усадьбу», которую жильцы должны были по суду снести за собственный счет, амнистировали. На время нового суда.

А на Смольной набережной построят комплекс «Оборона и блокада Ленинграда». «Центр выставочных и музейных проектов» будет перечислять городу арендную плату в 1,5 процента от кадастровой стоимости выделенной под новый музей земли ежегодно — а это 3,1 млн рублей.

Прекрасная писательница Людмила Улицкая снялась в кино — о том, как в советское время поступали с несанкционированными — не митингами даже — выставками картин.