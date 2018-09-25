Депардье сравнил Путина и Макрона

Актер Жерар Депардье в интервью изданию Nice Matin сравнил президента Франции Эммануэля Макрона и его российского коллегу Владимира Путина.

Отвечая на вопрос журналиста о дружеских отношениях с российским президентом, артист попросил "не нести чушь", пишет РИА Новости.

"Прошло уже тридцать лет с тех пор, как Россия изменилась. Путин такой, какой он есть, но хочу вам сказать, что Макрон такой же, как Путин", — заявил артист.

Французскому актеру Жерару Депардье в 2013 году указом Владимира Путина было предоставлено российское гражданство. Артист, проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске. При этом он сохранил и гражданство Франции.