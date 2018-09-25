Риман, зачем ты так? Как «Фонтанка» искала ответ на задачу тысячелетия

Британец сэр Майкл Атья объявил о доказательстве одной из шести «величайших нерешенных задач» - гипотезы Римана, за которую назначена награда в миллион долларов. «Фонтанка» попросила математиков простыми словами рассказать, в чем суть открытия.

twitter.com/The Aperiodical

Ученый из Великобритании заявил, что смог доказать одну из «престижнейших гипотез» в научном мире. В подтверждение своих слов он выложил в Интернет две работы. Кроме того, почетный профессор Эдинбургского университета в 45-минутной речи рассказал о «простом доказательстве». «Докажите гипотезу Римана, и вы станете знаменитым. Но если вы уже знамениты, есть риск, что вы станете печально известным», – резюмировал Майкл Атья, представив на суд общественности свои изыскания.



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Автор: www.heidelberg-laureate-forum.org

Согласно сформулированной математиком Риманом гипотезе, все нетривиальные нули дзета-функции имеют действительную часть, равную 1/2, то есть являются комплексными числами (в отличие от тривиальных нулей) и расположены на прямой Re s = 1/2.

Эту фразу редакция «Фонтанки» прочитала дважды. Потом еще раз. Потом пожаловалась знакомым математикам. Первый согласился объяснить понятнее, но попросил имени не называть:

«Есть некая функция на плоскости. Над каждой точкой плоскости – какое-то значение. Речь в гипотезе Римана идет про ее нули. Есть набор тривиальных нулей в целых точках. Также есть нули, в школьной терминологии, от 0 до 1, то что называется критическая область. Там имеется критическая прямая, когда X= 1/2. Другими словами, это вертикальная прямая, которая параллельная прямой Y в школьной системе координат. И Риман утверждает, что все нули, которые находятся внутри этой критической области по X от 0 до 1, все лежат на прямой X= 1/2. Терминологически это неправильное объяснение. Мы знаем, что там есть нули в этой области, в этой полосе. Однако не знаем, как они расположены. То, что было просчитано вручную, доказывает это утверждение».

Поскольку понятнее не стало, мы обратились к популяризаторам науки. Математик Алексей Савватеев тоже попытался:

«Теорема Евклида говорит, что простых чисел бесконечно много. Все ключевые вопросы упираются в простые числа и их распределение. Понимание того, как они себя ведут, – это ключ ко всему на свете. Функция Римана может быть переписана в виде, в котором она есть: бесконечное произведение нескольких множителей, в каждом из которых участвует простое число. Одно, свое собственное, оригинальное, простое число. Решение уравнения о том, что функция равна нулю, оно косвенным образом сообщает нам информацию о поведении простых чисел. Все решения уравнения fx=0 для этой функции, все корни этого уравнения, которые в полосе между 0 и 1, они все находятся на одной вертикальной прямой, проходящей через координату 1/2 вещественную. Все комплектные корни лежат на этой прямой. Это определяет поведение простых чисел. Раньше это было установлено предварительно, но не было теоремы, что это так».

Дали шанс Марии Евневич – внучке академика советского и российского академика Людвига Фаддеева:

«Есть натуральные числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и т.д. Среди них есть простые числа – это те, которые делятся только на 1 и на себя: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 и т.д. Соответственно, есть некая закономерность распределения простых чисел среди натуральных. То есть они там не случайно натыканы, а красивым логичным способом. И эта закономерность описана через распределение нетривиальных нулей дзета-функции. А вот объяснить, что такое нетривиальные нули, довольно сложно. Это история про комплексные, то есть не вещественные числа».

Свою знаменитую гипотезу математик Бернхард Риман сформулировал в 1859 году На ее основе строится множество утверждений о распределении простых чисел. Западные ученые пока скептически отнеслись к изысканиям Майкла Атьи.