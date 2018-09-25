Цена бочки нефти Brent превысила $82

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $82 за баррель впервые с ноября 2014 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи ICE.

Вечером 25 сентября стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent выросла до $82,03 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до $72,24 за баррель.

Стоимость нефти растёт несколько дней подряд, эксперты связывают это с возможным введением новых санкций США в отношении Ирана. Выступая на Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп 25 сентября заявил о том, что введет второй пакет санкций против Ирана в начале ноября текущего года.