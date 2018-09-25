Двое южных россиян попытались сбежать от кредитов в Финляндию. От пограничников отбивались ножами

Двое выходцев из Северокавказского федерального округа были задержаны 24 сентября у границы с Финляндией при попытке незаконно проникнуть в соседнюю страну.

Как сообщает 25 сентября Пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, мужчины решили сбежать в Суоми от долгов перед банками по кредитам. Одному из них Финляндия была знакома не понаслышке: россиянин жил там какое-то время, но 8 месяцев назад его депортировали на родину.

К пешему переходу они подготовились серьёзно – паспорта с собой предусмотрительно не взяли, а в рюкзаки положили топор, два ножа, три веревки, сменную одежду и обувь, теплые вещи, предметы личной гигиены, рыболовные снасти, прорезиненные накидки, еду и спиртные напитки. Именно их мужчины и употребили перед штурмом границы в Выборгском районе Ленобласти.

При задержании нарушители оказали сопротивление пограничникам с использованием холодного оружия.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в ведомстве.