18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +10
$ 65.82р
77.38р
22:05 25.09.2018
Расширенный поиск

Происшествия
25.09.2018 18:59
Печать

Куртки вместо мётел, котлеты вместо тренировок. Как кронштадтских чиновников научили правильно питаться ревизоры Счетной палаты

10,5 миллиона рублей нецелевых расходов администрации Кронштадтского района выявила проверка Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга (КСП). Зимние куртки и бесплатные обеды за счет бюджета уже оставили нескольких районных чиновников без работы.

Плановая проверка районной администрации Кронштадта Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга прошла летом текущего года. О ее результатах пресс-служба ведомства сообщила 25 сентября. Проверив закупки районной администрации Кронштадта за 2016 и 2017 годы ревизоры обнаружили нецелевое использование бюджетных средств.

В 2017 году сотрудники администрации незаконно утеплились под видом расходов «на прочее благоустройство». Вместо закупки уличного уборочного инвентаря они за 280 тысяч рублей приобрели себе зимнюю спецодежду. Годом ранее еще 80 тысяч рублей были потрачены на обеды в одном из кронштадтских кафе. Эту сумму по документам оформили как «расходы на мобилизационную подготовку». Протокол достался и районному жилищному агентству, которое потратило 588 тысяч рублей на ремонт инженерных систем в жилых домах Кронштадта, где аварийные работы официально не требовались. Все протоколы уже направлены в суд.

«В целом по результатам контрольного мероприятия выявлено более 400 нарушений. При этом потери бюджета составили более 10,5 миллиона рублей», – отмечает пресс-служба КСП. Половину нецелевых расходов, выявленных аудиторами КСП, составляют расходы на содержание и благоустройство кронштадтского пляжа, расположенного у спортивного центра в восточной части города-острова. По мнению проверяющих, спортивное учреждение не имело права тратить бюджетные средства на содержание пляжа, купание на котором официально запрещено вот уже несколько лет.

В администрации района «Фонтанке» сообщили, что уже опротестовали этот вывод КСП. «Этот пляж десятилетиями является традиционным местом отдыха кронштадтцев, и мы будем бороться за право содержать его за бюджетные средства», – рассказал «Фонтанке» пресс-секретарь администрации Андрей Краснобаев.

Он сообщил, что «виновные в выявленных КСП нарушениях привлечены к дисциплинарной ответственности, по нескольким должностным лицам приняты кадровые решения, их судьбу будут решать правоохранительные органы». Краснобаев отказался назвать фамилии уволенных чиновников, но известно, что за последнее время администрацию Кронштадта покинули без дальнейшего назначения двое заместителей главы района, Андрей Кононов и Вячеслав Богомолов. Причины их ухода с государственной службы официально не назывались.

Также в текущем году ревизоры КСП инспектировали закупки Выборгского и Василеостровского районов. В первом случае было выявлено 12 случаев нецелевого использования средств, на общую сумму больше трех миллионов рублей. Деньги ушли на ограждение железнодорожной будки, которая не принадлежит городу, и на ремонт зданий, которые являются частной собственностью граждан. В Василеостровском районе проверка выявила три случая на сумму 305 тысяч рублей. Деньги в том числе были потрачены на ремонт чердака – расплачиваться за работы в многоквартирном доме должна управляющая компания.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
ГК "КВС"
25.09.2018 17:53

Открытие офиса продаж ЖК «Континенты»

С 18 сентября начал работать офис продаж на объекте ЖК «Континенты» по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгский район, ул. Брюлловская/ ул. Архитектора Белова, ст. м. «Парнас».
Setl City
25.09.2018 16:37

«Петербургская Недвижимость» предлагает к покупке квартиры с двумя лоджиями

Квартиры с лоджией, балконом или террасой более конкурентоспособны. На дополнительной площади можно оборудовать место для отдыха, устроить зимний сад или даже организовать кабинет
ГК «Эталон»
25.09.2018 16:31

ЖК Botanica и Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

Альфа-Банк аккредитовал сразу два жилых комплекса бизнес-класса от «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») – Botanica и Fusion*.
Компания Л1
25.09.2018 15:43

Сданный корпус ЖК «Граф Орлов» аккредитован еще одним банком

Компания Л1 получила аккредитацию ЖК «Граф Орлов» в банке «Возрождение». Многосекционный дом переменной, от 8 до 25 этажей высотности, рассчитан на 246 квартир одной до четырех комнат. Он был введен в эксплуатацию 14 сентября этого года.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.09.2018 14:41

Аэрофлот получил пятидесятый российский самолет Superjet 100

Аэрофлот получил в эксплуатацию пятидесятый российский самолет Superjet 100 (SSJ100). Это событие знаменует собой успешный итог исполнения двух твердых контрактов на поставку 30-ти и 20-ти машин SSJ100.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
25.09.2018 14:40

Россети мобилизуют силы и средства семи регионов Северо-Запада для учений в Карелии

В республике 1 октября стартуют масштабные учения энергетиков при поддержке правительства региона
ГК «Полис Групп»
25.09.2018 13:24

Дома 1-2 очереди ЖК «Полис на Комендантском» готовы на 50%

Компания «Полис Групп» продолжает строительство ЖК «Полис на Комендантском» рядом с Юнтоловским лесопарком и метро «Комендантский проспект».
АО «Строительный трест»
25.09.2018 10:57

«Строительный трест» ввел в эксплуатацию МФК GRANI на Петроградской стороне

ООО «Инвестиционная компания «Строительный трест» получило разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса бизнес-класса GRANI, расположенного на пересечении улиц Большая Зеленина и Корпусная в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
«Главстрой-СПб»
25.09.2018 10:51

ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в топ-5 крупнейших российских КОТ

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург», сообщает о том, что ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в пятерку крупнейших проектов комплексного освоения территорий в России. Соответствующее исследование проведено порталом «Единый реестр застройщиков» на основе анализа базы проектных деклараций.
Setl Group
24.09.2018 12:36

Setl Group поднялся на 45 пунктов в рейтинге крупнейших компаний от РБК

Холдинг Setl Group улучшил свою позицию в рейтинге 500 крупнейших компаний России, подготовленном РБК. По итогам прошлого года, выручка компании увеличилась на 62% и составила 99,7 млрд руб., а чистая прибыль выросла на 35% до 7,9 млрд, что позволило Setl Group подняться в рейтинге на 45 пунктов.
предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
21.09.2018 17:17

«Петербургская Недвижимость» устроила театрализованную премьеру элитного жк Stockholm

20 сентября прошла премьера дома премиум-класса Stockholm, расположенного напротив Елагина острова. Гостей удивляли иммерсивными мини-спектаклями, театральными чтениями, выставкой премиальных автомобилей Volvo и изысканным фуршетом – все отвечало современному европейскому стилю комплекса.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
21.09.2018 16:18

Инвестиционная конференция объединила энергетиков, бизнес и власть

20 сентября в Архангельске прошла третья Региональная инвестиционная энергетическая конференция, организованная ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети»), при поддержке АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО и Правительства Архангельской области