Куртки вместо мётел, котлеты вместо тренировок. Как кронштадтских чиновников научили правильно питаться ревизоры Счетной палаты

10,5 миллиона рублей нецелевых расходов администрации Кронштадтского района выявила проверка Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга (КСП). Зимние куртки и бесплатные обеды за счет бюджета уже оставили нескольких районных чиновников без работы.

Плановая проверка районной администрации Кронштадта Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга прошла летом текущего года. О ее результатах пресс-служба ведомства сообщила 25 сентября. Проверив закупки районной администрации Кронштадта за 2016 и 2017 годы ревизоры обнаружили нецелевое использование бюджетных средств.

В 2017 году сотрудники администрации незаконно утеплились под видом расходов «на прочее благоустройство». Вместо закупки уличного уборочного инвентаря они за 280 тысяч рублей приобрели себе зимнюю спецодежду. Годом ранее еще 80 тысяч рублей были потрачены на обеды в одном из кронштадтских кафе. Эту сумму по документам оформили как «расходы на мобилизационную подготовку». Протокол достался и районному жилищному агентству, которое потратило 588 тысяч рублей на ремонт инженерных систем в жилых домах Кронштадта, где аварийные работы официально не требовались. Все протоколы уже направлены в суд.

«В целом по результатам контрольного мероприятия выявлено более 400 нарушений. При этом потери бюджета составили более 10,5 миллиона рублей», – отмечает пресс-служба КСП. Половину нецелевых расходов, выявленных аудиторами КСП, составляют расходы на содержание и благоустройство кронштадтского пляжа, расположенного у спортивного центра в восточной части города-острова. По мнению проверяющих, спортивное учреждение не имело права тратить бюджетные средства на содержание пляжа, купание на котором официально запрещено вот уже несколько лет.

В администрации района «Фонтанке» сообщили, что уже опротестовали этот вывод КСП. «Этот пляж десятилетиями является традиционным местом отдыха кронштадтцев, и мы будем бороться за право содержать его за бюджетные средства», – рассказал «Фонтанке» пресс-секретарь администрации Андрей Краснобаев.

Он сообщил, что «виновные в выявленных КСП нарушениях привлечены к дисциплинарной ответственности, по нескольким должностным лицам приняты кадровые решения, их судьбу будут решать правоохранительные органы». Краснобаев отказался назвать фамилии уволенных чиновников, но известно, что за последнее время администрацию Кронштадта покинули без дальнейшего назначения двое заместителей главы района, Андрей Кононов и Вячеслав Богомолов. Причины их ухода с государственной службы официально не назывались.

Также в текущем году ревизоры КСП инспектировали закупки Выборгского и Василеостровского районов. В первом случае было выявлено 12 случаев нецелевого использования средств, на общую сумму больше трех миллионов рублей. Деньги ушли на ограждение железнодорожной будки, которая не принадлежит городу, и на ремонт зданий, которые являются частной собственностью граждан. В Василеостровском районе проверка выявила три случая на сумму 305 тысяч рублей. Деньги в том числе были потрачены на ремонт чердака – расплачиваться за работы в многоквартирном доме должна управляющая компания.