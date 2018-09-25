«Снял обувь и положил ноги на подлокотники». За что «Аэрофлот» включает пассажиров в черные списки

Компания «Аэрофлот» впервые внесла пассажиров в черный список и на год отказала им в перелетах. «Фонтанка» узнала, за что можно попасть в немилость к главному авиаперевозчику страны.

Как сообщает компания 25 сентября, в список внесены три дебошира. Они скандалили на рейсах Москва – Уфа и Москва – Алматы.

Подвиги уфимца «Аэрофлот» перечисляет лаконично: «12 июня 2018 года в состоянии алкогольного опьянения гражданин грубо нарушал правила поведения на борту, выражал неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью, после чего, окончательно потеряв над собой контроль, ударил одного из членов кабинного экипажа. Уфимский районный суд Республики Башкортостан 10 августа 2018 года признал виновным пассажира в преступлении, предусмотренном статьей 213 «Хулиганство», и назначил штраф в размере 150 тысяч рублей».

Уфимский суд опубликовал приговор дебоширу по фамилии Альмухаметов и подробнее описал его поведение.

«Альмухаметов… не выполнял команду бортпроводника «пристегнуть ремни безопасности», пристегнувшись только после повторного требования, после чего неоднократно расстегивал ремень безопасности, привлекая внимание членов экипажа, отвлекая от выполнения возложенных на них обязанностей, тем самым угрожая безопасности полета», – говорится в приговоре. Вдоволь наигравшись пряжкой ремня безопасности, Альмухаметов принялся за соседа.

«Умышленно, незаконно, беспричинно толкал рукой в плечо сидящего пассажира, выкладывал мусор на его столик… Продолжая свои хулиганские действия, Альмухаметов Ф. Х. снял обувь и положил ноги на подлокотники расположенного впереди него кресла, создавая неудобства пассажирам. После замечания пассажирки грубо оскорбил ее, громко выражаясь непристойными словами в её адрес и адрес других пассажиров и членов экипажа».

Альмухаметову командир воздушного судна вынес письменное предупреждение, после приземления его передали транспортной полиции. О том, что пассажир нанес удар члену кабинного экипажа, как утверждает «Аэрофлот», в приговоре не указано. Вину подсудимый признал полностью. Суд также учел, что Альмухаметов извинился перед пассажирами.

Двое других участника «черного списка» провинились распитием собственного алкоголя на борту рейса Москва – Алматы 8 июля 2018 года. После изъятия спиртного они вели себя «крайне агрессивно», по утверждению «Аэрофлота», проявляя неуважение и враждебность по отношению к бортпроводникам и другим пассажирам, в том числе провоцируя драку. Самолет совершил вынужденную посадку в Казани, Татарский отдел Госавианадзора 6 сентября привлек пассажиров к административной ответственности по статье 11.17 КоАП «Невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна».