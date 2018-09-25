Смольный опять хочет убрать нелегальных таксистов от Московского вокзала и с Лиговского проспекта

Нелегальным "бомбилам", которые оккупировали территорию у Московского вокзала и сторожат клиентов вдоль Лиговского проспекта, вновь грозят ликвидацией — такое решение было принято на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Санкт-Петербурге.

В проекте постановления по его итогам, который был опубликован 25 сентября, ГУ МВД РФ по Петербургу и области рекомендуется в октябре – декабре 2018 года «активно принимать меры по недопущению нарушений участниками дорожного движения ПДД, связанных с остановкой и парковкой транспортных средств в запрещенных местах на привокзальной территории Московского вокзала: Лиговском проспекте, площади Восстания, Гончарной и Полтавской улицах».

Городскому комитету по транспорту в свою очередь поручено организовать в течение 2018 – 2019 годов профилактические мероприятия на привокзальной территории Московского вокзала «с целью прекращения деятельности такси, не имеющих соответствующих лицензий и разрешений, а также прекращения деятельности нелегальных перевозчиков междугородних автобусных перевозок с территорий, непосредственно прилегающих к территории вокзального комплекса».

Напомним, что петербургская полиция уже много лет борется с таксистами у вокзалов, но пока весомых успехов в этом ей достигнуть не удалось.