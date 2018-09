«Экстремальная нехватка»: «Тесле» не на чем возить Model 3, и Маск придумал решение

Наладив ритмичное производство Tesla Model 3 на уровне 5000 штук в неделю, генеральный директор компании Илон Маск столкнулся с неожиданной проблемой — машины нечем доставлять заждавшимся покупателям. Не хватает ни специальных железнодорожных вагонов, ни прицепов-автовозов. Об этом пишет издание Electrek.

Проблема оказалась настолько острой, что Маску пришлось даже публично извиняться. Как обычно, он сделал это в "Твиттере", одновременно объявив о том, как Tesla будет решать эту проблему: «Приношу свои извинения, мы в данный момент совершенствуем свою систему логистики, но столкнулись с экстремальной нехваткой трейлеров для доставки автомобилей. Начинаем строить свои собственные автовозы в конце недели, чтобы снизить нагрузку».

Apologies, we’re upgrading our logistics system, but running into an extreme shortage of car carrier trailers. Started building our own car carriers this weekend to alleviate load.