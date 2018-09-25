«Экстремальная нехватка»: «Тесле» не на чем возить Model 3, и Маск придумал решение

Наладив ритмичное производство Tesla Model 3 на уровне 5000 штук в неделю, генеральный директор компании Илон Маск столкнулся с неожиданной проблемой — машины нечем доставлять заждавшимся покупателям. Не хватает ни специальных железнодорожных вагонов, ни прицепов-автовозов. Об этом пишет издание Electrek.

Проблема оказалась настолько острой, что Маску пришлось даже публично извиняться. Как обычно, он сделал это в "Твиттере", одновременно объявив о том, как Tesla будет решать эту проблему: «Приношу свои извинения, мы в данный момент совершенствуем свою систему логистики, но столкнулись с экстремальной нехваткой трейлеров для доставки автомобилей. Начинаем строить свои собственные автовозы в конце недели, чтобы снизить нагрузку».

Apologies, we’re upgrading our logistics system, but running into an extreme shortage of car carrier trailers. Started building our own car carriers this weekend to alleviate load. — Elon Musk (@elonmusk) 24 сентября 2018 г.

Другими словами, Маск остается верен себе: если чего-то где-то не хватает, он просто строит это сам. В данном случае Tesla будет сама строить автовозы для доставки своей продукции. При этом систему доставки постепенно наладят так, что новенькие автомобили будут прибывать не только в тесловские «центры доставки», но и непосредственно покупателям — прямо к дому или к любому назначенному месту.

Но это еще не все экстраординарные меры, которые предпринимает Маск, чтобы ускорить доставку столь популярной Model 3. Он пригласил уже существующих владельцев Tesla, чтобы они помогли «обучать» новых владельцев и тем самым хоть немного разгрузили сотрудников центров доставки.

Tesla Model 3 – самый продаваемый автомобиль в США в своем классе. Количество реализованных за месяц Model 3 больше, чем у четырех ее прямых конкурентов: Mercedes-Benz C-Class, Audi A4, BMW 3-Series и Lexus IS вместе взятых. При этом, по заявлению Tesla, во втором квартале компания суммарно произвела 53 339 автомобилей, из которых 28 578 пришлось на Model 3.