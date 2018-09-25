Трамп: Страны ОПЕК обирают весь мир

Страны ОПЕК удерживают слишком высокие цены на нефть, Вашингтон не намерен мириться с этим, заявил президент США Дональд Трамп на общеполитической дискуссии 73-й Генассамблеи ООН 25 сентября.

"Страны ОПЕК, как обычно, обирают весь остальной мир, – сказал Трамп в своем выступлении, сообщает ТАСС. – И мне это не нравится, никому это не должно нравиться".

"Мы хотим, чтобы они прекратили повышать цены и начали их снижать", – заявил президент США, который уже не раз обвинял картель в завышении цен.

Ранее сообщалось что зал отреагировал гулом и смехом на заявление Трампа о том, что его администрация за два неполных года добилась большего, чем администрации всех других президентов США.

ОПЕК – международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. В состав входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.