Новые работы на юге КАД растянут затор до правого берега Невы

К дорожным работам, которые ведутся на внешнем кольце петербургской КАД в районе вантового моста, добавляется ещё одна. На развязке с Октябрьской набережной транспорт, следующий из города и области, будет въезжать в затор.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке с 85-го по 86-й километр, между Большим Обуховским мостом через Неву и Октябрьской набережной, АО «ВАД» устранит колейность. Работы пройдут с 27 сентября по 12 октября. Будут перекрыты третья и четвертая полосы, на первой и второй скорость ограничат до 50 км/час.

Сейчас, с 25 сентября по 10 октября, на участке с 82-го по 84-й километр «ВАД» устраняет колейность. На 83-м километре, то есть на самом мосту, до 10 октября ООО «ЕТС» меняет деформационный шов. В обоих случаях закрыты третья и четвёртая полосы. Получается, что с четверга закрытый участок удлинится. Для тех автомобилистов, кто движется по кольцу со стороны Софийской улицы, вряд ли что-то сильно изменится. Неудобства могут испытать водители, въезжающие с внешнее кольце с Октябрьской набережной и со стороны области: их будут встречать только две открытые полосы вместо четырёх.

Пробка перед ремонтируемым участком наблюдается с момента начала ограничений. Сейчас, по данным «Яндекса», её длина составляет около 4,5 километра, она начинается ещё до развязки с Софийской.

Кстати, деформационный шов, который монтируют на вантовом мосту, – уникальный. Он самый большой на сети федеральных дорог Северо-Запада: общий вес элемента превышает 46 тонн, а длина двух секций – более 27 метров, рассказывает Росавтодор. Уже смонтирована одна секция, пересекающая технологический проход, полосу безопасности, первую и вторую полосы.

Работы с каждой секцией поделены на несколько этапов. Сначала в подмостовой зоне без ограничения движения производится монтаж подмостей. Затем частично перекрывается проезжая часть, и подрядчик приступает к демонтажу барьерного и перильного ограждений, бетона омоноличивания, пролетного строения и самой конструкции деформационного шва. Демонтаж и монтаж выполняет автокран грузоподъёмностью 100 тонн. На бетонирование шва уходит порядка 20 кубометров бетона. В течение семи суток бетон набирает прочность, а на последнем этапе в течение одного дня выполняется устройство гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия.

Старый деформационный шов к моменту замены пришел в неудовлетворительное состояние, отмечают дорожники. Из-за этого в июне 2018 года несколько полос на КАД пришлось оперативно перекрывать для проведения аварийно-восстановительных работ, и было принято решение о полной замене элемента. Гарантия на работы составит четыре года.