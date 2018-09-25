Группа «ЛСР» построит возле Пулковского парка комплекс бизнес-класса NEOPARK

«Группа ЛСР» построит комплекс апартаментов бизнес-класса NEOPARK в Московском районе. Три 12-этажных дома расположатся на границе с Пулковским парком.

Комплекс рассчитан на 253 апартамента. Его корпуса расположили в шахматном порядке, поэтому большинство апартаментов получились видовыми – из окон хозяевам откроются виды на парк с храмовым ансамблем и прудами. Все важные транспортные магистрали находятся поблизости, но зеленая парковая зона отделяет дома комплекса от оживленных дорог, снижая уровень шума и пыли.

В 15 минутах ходьбы расположена станция метро «Звездная» и аэропорт Пулково, а за 20 минут отсюда можно добраться до исторического центра.

Как сообщают в компании, в апартаментах преобладают европланировки. В скором времени здесь объявят старт продаж.

ПАО «Группа ЛСР» создана в 1993 году. Специализируется на производстве стройматериалов, строительстве и девелопменте. Бизнес группы сконцентрирован в Петербурге, Москве и Екатеринбурге. Портфель недвижимости компании составляет 8,6 млн кв. м рыночной стоимостью более 185 млрд рублей. В 2017 году выручка «Группы ЛСР» составила 138 494 млн рублей.